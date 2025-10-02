В ЦСКА рассказали, сколько нападающий Мусаев будет носить защитную маску

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов в разговоре с «СЭ» рассказал, сколько нападающий команды Тамерлан Мусаев будет носить защитную маску.

«Тамерлан носит защитную маску на лице из-за перелома носа, полученного в игре против «Сочи». Он будет ее носить включительно до матча со «Спартаком». А потом будем смотреть по ситуации», — сказал Безуглов «СЭ».

Мусаев в этом сезоне провел за ЦСКА 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.