Башич — о положении «Оренбурга»: «Шансы у нас еще есть»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич в комментарии для «СЭ» поделился мнением о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

«Сейчас ситуация в таблице для нас сложная. Но думаю, что если мы проведем хорошие сборы, то шансы у нас еще есть. Надо попробовать исправить ситуацию», — сказал Башич «СЭ».

После 18 туров «Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. Лидером чемпионата России является «Краснодар», имеющий в активе 39 очков.