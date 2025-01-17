Хавбек «Оренбурга» Башич: «В Боснии на Новый год не включаем телевизор»

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич ответил на вопрос о праздновании Нового года на родине.

«Мы на Новый год не включаем телевизор. Когда я был младше, ждал наступления нового года с друзьями, теперь провожу этот день с девушкой. Но, если честно, в этом и прошлом годах я даже не досидел до полуночи — меня просто сморило в сон, как старикана», — цитирует Башича «РБ Спорт».

Башич выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, отличившись голом.