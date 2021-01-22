«Барсу» хочется смотреть все меньше». Евсеев рассказал о просмотрах зарубежных чемпионатов

В эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что и почему смотрит из зарубежного футбола, какие главные тенденции усматривает сегодня в игре и на каких элементах будет акцентировать свою работу в будущем клубе.

— Сейчас вы смотрите много зарубежного футбола. Что цепляет? Какие идеи нравятся и хотите их воплотить?

— Да, смотрю много. Вижу, например, как изменилась «Барселона» — и не в лучшую сторону. Дело не только в недавнем поражении в Суперкубке Испании от «Атлетика» — кстати, совершенно заслуженном. Дело в уходящем фирменном стиле. «Барсу» из-за этого хочется смотреть все меньше.

— А кого больше?

— «Баварию» и «Манчестер Сити». Для практического же применения внимательно смотрю за прессингом, который используют клубы разного уровня. Наблюдаю за тем, как выстраивается синхронность, исключаются разрывы между линиями. Игроки четко понимают не только то, как отбирать, но и что делать, когда мяч оказывается у тебя.

В этом плане футбол движется вперед, и самыми актуальными в нем становятся переходные фазы. Тяжело взламывать оборону противника, когда у него все десять человек сзади. Отсюда и важность этих фаз — как из атаки в оборону, так и из обороны в атаку. Как действовать наиболее быстро и вертикально, не допуская, чтобы те самые десять игроков соперника успели вернуться, — вот это как раз и стараюсь максимально анализировать при просмотре каждой игры.

Работая в «Уфе», смотрел матчи зарубежных чемпионатов еще и в плане розыгрыша стандартных положений. Что-то интересное разглядел — хочешь и у себя повторить. Но то, что получилось в одной игре, далеко не факт, что получится в другой: соперники-то тоже все разбирают. Надо придумывать что-то новое!

— Вы подтвердили лицензию Pro. О чем во время Zoom-конференции тренеров не говорили три года назад и говорили сейчас?

— Об интенсивности. И Лексаков напирал на эту тенденцию, на то, что сейчас на ней надо строить всю работу. Естественно, с подтверждением фактами и цифрами: что есть в Европе и что у нас, к чему надо стремиться.

— Так об интенсивности и Станислав Черчесов все время говорит.

— Да, он подчеркивает, что в Лиге чемпионов — один уровень интенсивности, у нас в чемпионате — другой, и игроки сборной в клубах должны быть подготовлены к той интенсивности в матчах, которую требует международный футбол. Теперь будем делать на этом акцент и в тренировочном процессе, и в игре.

— Есть ли четкое понимание, как этой интенсивности добиться?

— Есть. Да и вообще, нельзя сказать, что в футболе происходят какие-то революции, о которых мы никогда не слышали. Допустим, то, о чем говорит Гвардьола, на десять лет и даже раньше было у Романцева в «Спартаке». Я постоянно слышал те же вещи от Олега Ивановича: «Быстрее мяча не побежишь!»

Но у каждой команды свой состав. Допустим, «Уфа» играет против больших клубов. Мы понимаем, что в мастерстве уступаем, значит, надо брать командной игрой. В нашем случае — от обороны на контратаках, потому что у нас быстрые игроки, которым нужны свободные зоны. Только выбегая на пространство, мы могли добиваться результата. Оборону мы на тренировках выстроили и ничего не давали создать. Поэтому, допустим, в четырех матчах прошлого сезона с «Зенитом» и «Спартаком» и не пропустили ни одного гола.

Но с интенсивностью есть некоторые нюансы. Предположим, требуется определенный объем беговой работы. Но когда некуда бежать, у тебя и не будет нужного количества спринтов. А мы играем на контратаках, у нас есть пространство и, наоборот, спринтов достаточно.

Сейчас разговор идет о том, что должна быть более динамичная игра с обеих сторон. Вот Сандро Шварц в «Динамо» пришел и стал делать акцент на прессинге на чужой половине поля, на быстром вступлении в отбор при потере мяча, благодаря которому бело-голубые забирали мяч обратно. Мы увидели другую игру, это хорошо и интересно.

Полное интервью с Вадимом Евсеевым можно прочитать здесь.