Барриос не сыграет с «Ахматом»

По данным «СЭ», участие полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» исключено.

Встреча начнется 11 сентября в 16.30 мск, а колумбиец в этот же день вернется в Санкт-Петербург из Южной Америки. 10 сентября в 02.00 по московскому времени сборная Колумбии в Боготе начнет игру отборочного турнира ЧМ-2022 против Чили, и только после нее Барриос отправится в Россию.

Добавим, что хавбек «Зенита», скорее всего, пропустит и гостевой матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (14 сентября). Неделю назад «Зенит» просил Колумбийскую федерацию футбола отпустить Барриоса в Санкт-Петербург, чтобы он успел пройти десятидневный карантин перед вылетом в Великобританию, однако полузащитник остался в расположении своей сборной. Все страны Южной Америки находятся в «красной зоне» Соединенного Королевства, и въезд в государство для побывавших там граждан запрещен без обязательного карантина.