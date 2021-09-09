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Владимир Кузьмичев будет курировать систему подготовки молодых футболистов в «Спартаке»

12:41
Владимир Кузьмичев.
Владимир Кузьмичев.
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что куратором системы подготовки молодых футболистов клуба стал Владимир Кузьмичев.

«Владимир Кузьмичев приступил к работе в «Спартаке». Известный российский менеджер будет курировать систему подготовки молодых футболистов — «Спартак 2», молодежка, академия. Болельщикам Кузьмичев известен по многолетней работе в «Локомотиве». Главный тренер «Спартака» Руй Витория воспринял новость позитивно. Он уже познакомился с Кузьмичевым и переговорил с ним», — сказал Зеленов.

Ранее Владимир Кузьмичев занимал пост директора академии «Локомотива», специалист покинул эту должность в декабре 2020 года.

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Артем Калинин все материалы автора

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