«Матч ТВ» покажет два матча 7-го тура чемпионата России

Стало известно расписание трансляций матчей 7-го тура Тинькофф РПЛ.

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире две встречи тура: «Динамо» — «Нижний Новгород» (12 сентября, начало — в 19.00 мск) и «Ростов» — «Краснодар» (13 сентября, начало — в 19.30 мск).

Остальные игры будут транслироваться на телеканале «Матч Премьер».

7-й тур Тинькофф РПЛ пройдет с 11 по 13 сентября.