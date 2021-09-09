«Матч ТВ» покажет два матча 7-го тура чемпионата России
12:26
Стало известно расписание трансляций матчей 7-го тура Тинькофф РПЛ.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире две встречи тура: «Динамо» — «Нижний Новгород» (12 сентября, начало — в 19.00 мск) и «Ростов» — «Краснодар» (13 сентября, начало — в 19.30 мск).
Расписание 7-го тура #ТинькоффРПЛ ? pic.twitter.com/kYWKGopgfj— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 8, 2021
Остальные игры будут транслироваться на телеканале «Матч Премьер».
7-й тур Тинькофф РПЛ пройдет с 11 по 13 сентября.
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