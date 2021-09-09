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«Матч ТВ» покажет два матча 7-го тура чемпионата России

12:26
«Ростов Арена». Фото ФК «Ростов»
«Ростов Арена». Фото ФК «Ростов»
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Стало известно расписание трансляций матчей 7-го тура Тинькофф РПЛ.

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире две встречи тура: «Динамо» — «Нижний Новгород» (12 сентября, начало — в 19.00 мск) и «Ростов» — «Краснодар» (13 сентября, начало — в 19.30 мск).

Остальные игры будут транслироваться на телеканале «Матч Премьер».

7-й тур Тинькофф РПЛ пройдет с 11 по 13 сентября.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27105.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр