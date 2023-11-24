«Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Ключевой полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопросы «СЭ».

Отсутствие Малкома сильно ощущалось летом

— Вильмар, прошла половина чемпионата, а «Зенит» не на вершине. Ты разочарован первым кругом? Или такой результат — просто стечение обстоятельств?

— «Зенит» привык быть первым. В предыдущие годы мы неизменно лидировали, поэтому промежуточное второе место не может удовлетворять ни меня, ни команду. Но мы четко понимаем задачу, ради которой работаем каждый день на тренировках. Она ясна: мы должны набрать максимум очков в оставшихся матчах и уйти на каникулы в статусе лидера РПЛ. А уже после зимнего перерыва нужно будет продолжить путь к цели, которой, как и всегда, остается победа в чемпионате.

— Ты понимаешь, почему «Зенит» за первый круг ни разу не был первым?

— Такое случается в футболе. Не всегда все идет по намеченному плану, не всегда все складывается так, как тебе хотелось бы. Конечно, обидно, что в каких-то матчах нам не удавалось набирать свои очки. Но для меня важно даже в неудачные моменты сохранять необходимый настрой и осознание того, к какой цели мы идем. А она понятна — вернуться на первую строчку.

— Можно ли утверждать, что одна из причин проседания результатов — уход Малкома?

— Ушел же не только Малком, но и Далер. Кузяев тоже играл важнейшую роль в команде как при обороне, так и при развитии атак. А Малком провел блестящий сезон, и последствия его ухода, мне кажется, ощутили все. Особенно в первой части чемпионата отсутствие Малки чувствовалось сильно. Но сейчас уже и командная игра, и взаимопонимание — все на совершенно другом уровне.

Нравится участвовать в нападении

— Осенью у «Зенита» изменилась тактическая схема. Как она повлияла на игру команды? Сказалось ли это на твоей роли?

— Я бы не сказал, что моя роль изменилась. В целом обязанности остались прежними. Но я чувствую, что стало чуть больше свободы для каких-то самостоятельных действий. С тремя центральными защитниками за спиной я ощущаю, что могу больше внимания уделять поддержке команды в атаке. Это единственное изменение, которое я ощущаю.

— В матче с «Краснодаром» ты отдал голевую передачу. Это была установка тренера играть выше или так получилось ситуативно?

— Установки играть выше не было, но я действительно стал чаще принимать участие в конструировании атак. А в том эпизоде я просто оказался в нужном месте: мне удалось сделать точный навес, а Матео замкнул его прекрасным ударом. И, знаете, мне нравится, что сейчас удается чаще участвовать в нападении команды, потому что мне, как и любому футболисту, хочется больше помогать команде результативными действиями.

Артем Дзюба и Вильмар Барриос. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Аут в матче с «Локо»? Мы подарили три очка

— На твой взгляд, в чем «Зениту» надо прибавить, чтобы вернуться на первое место?

— Мы неважно начали чемпионат, и это пошатнуло нашу уверенность в себе. А отсутствие этой уверенности позволило нескольким командам отобрать у нас очки. Но сейчас мы чувствуем себя по-другому. Да, два важных футболиста ушли, но пришли новые. Появилась сыгранность, и сейчас она уже на том уровне, на котором и должна быть. Думаю, мы все еще не нашли свою лучшую игру, но мы приближаемся к ней. Нужно перестать позволять соперникам много, дарить им шансы. А нам самим необходимо стать эффективнее — реализовывать моменты, которые мы создаем. А создаем мы достаточно.

— Какой момент первого круга самый обидный? В какой игре «Зенит» не должен был терять очки?

— Конкретный момент не назову. Нам точно не удалось начало чемпионата, когда мы потеряли несколько очков в домашних матчах, чего в предыдущие сезоны с нами не происходило. Но из каждой неудачи я стараюсь извлекать пользу: анализировать их, прокручивать в голове моменты, где что-то пошло не по плану. Признавать ошибки очень важно, но главнее всего — сохранять настрой.

— Один из самых тяжелых моментов круга — вбрасывание Кругового на тебя в матче с «Локомотивом», после которого соперник забил победный мяч. Что произошло в том эпизоде?

— Игровой момент. Я ожидал одного развития ситуации, но получилось иначе. В футболе такое бывает — здесь довольно сложно что-то предсказать заранее. По той ситуации я могу лишь признать, что мы подарили сопернику три очка. Это был матч, который мы могли выиграть, но совершили ряд ошибок, дали сопернику много свободного пространства, чем он и воспользовался. Но эта страница для нас уже перевернута.

Всегда говорил: «Дайте Матео время»

— В ноябре тебя впервые за долгое время не вызвали в сборную Колумбии. В колумбийской прессе журналисты удивлялись такому решению тренерского штаба, и Кассьерра высказывал недоумение. Как ты воспринял эту новость?

— Это тренерское решение. Я, как профессиональный футболист, могу только сказать, что всегда максимально выкладываюсь как на тренировках, так и в матчах. И делаю я это в том числе для того, чтобы тренерский штаб сборной Колумбии всегда рассчитывал на меня. В этот раз меня не вызвали, но я планирую продолжать на сто процентов отдаваться занятиям на тренировках и матчам за клуб, как я и делал это раньше. Я буду работать и надеяться, что в следующую международную паузу тренерский штаб вновь обратит на меня внимание.

— Кассьерра в этом году наконец-то стал вызываться в сборную. Он бы и в ноябре поехал в Колумбию, если бы не повреждение.

— Матео — мой близкий друг, и я очень рад, что он наконец-то стал вызываться в сборную. Считаю, что это абсолютно заслуженный плод его трудов.

— Как ты думаешь, почему в прошлом сезоне у него не получалось забивать, а сейчас он лучший бомбардир лиги? Что ему помогло?

— Я всегда говорил: «Дайте Матео время». Когда он перешел в «Зенит», уже был понятен его высокий уровень, ведь Кассьерра — прирожденный нападающий. Но Матео требовалось какое-то время для того, чтобы адаптироваться к новой команде, к новым требованиям, потому что задачи и игра в «Сочи» и «Зените» отличаются друг от друга. Он и в прошлом сезоне выглядел здорово, просто не получалось забивать — мяч не шел в ворота. Хотя голевых моментов хватало, он и сам себе их создавал. Но любому форварду нужно забивать — если он этого не делает, то теряет уверенность в себе. А в этом сезоне Матео сразу поставил голы на поток, раскрепостился, пришла уверенность. И сейчас он один из лучших игроков, если не лучший, во всем чемпионате.

— Не могу не спросить о другом колумбийце. В последние недели мир взбудоражили новости вокруг семьи Луиса Диаса, чьих родителей похитили злоумышленники, а отца не отпускали 12 дней. Почему такое до сих пор возможно в 2023 году?

— Наверное, я никогда не смогу объяснить это. К сожалению, в Колумбии всегда сохраняется вероятность того, что подобное может произойти. А причин я не знаю. Главное, что отец Луиса уже вернулся домой живой и невредимый. Диас — большой молодец, ведь он смог ответить на эту ситуацию наилучшим образом и забил два мяча бразильцам в отборочном матче чемпионата мира. Это было очень важно: Луис показал, что он и его семья справились с такой тяжелейшей ситуацией, в которую не должен попадать ни один человек в мире.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ноттингем Форест»? Разговоры были

— Три месяца назад ты продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года. Вокруг деталей этой сделки много мифов. Можешь рассказать, как все было на самом деле: когда клуб впервые предложил тебе продлить контракт? Как долго ты думал?

— Это нормально, что после открытия трансферного окна возникает множество разных спекуляций и слухов. Я могу сказать, что сразу отдал все карты в руки клубу. Сказал, что в случае поступления в «Зенит» выгодного ему предложения готов рассмотреть его вместе с руководством. И в какой-то момент мне предложили продлить контракт. Никаких вопросов и проблем у меня не возникло, так что моментально принял его. Я не раз повторял, что прекрасно чувствую себя в «Зените», в Петербурге. Моя семья счастлива здесь, а для меня это самое главное. Важно, что клуб меня высоко ценит, а я вместе с ним достигаю каждый год серьезных целей и результатов. Я вообще воспринимаю свою карьеру в «Зените» как большую привилегию, которую подарила мне жизнь. Так что мне было очень приятно поставить подпись под новым соглашением.

— Известно, что в клуб поступало предложение по тебе от «Ноттингем Форест». Ты хотел уйти туда?

— Действительно, были какие-то разговоры, но это все уже осталось в прошлом. В какой-то момент мы сели все обсудить с представителями «Зенита», и мне сделали предложение о продлении контракта. Я с радостью согласился.

Хочу отработать контракт с «Зенитом» до 2027 года

— Ты продлил контракт до 2027 года, когда тебе исполнится 34 года. Означает ли это, что ты собираешься закончить карьеру в «Зените»?

— Все зависит от того, как я буду чувствовать себя через четыре года. Пока я могу точно сказать, что счастлив и получаю удовольствие от игры в футбол. И мне хочется как можно дольше сохранить это ощущение. Надеюсь, что моя игровая карьера будет максимально долгой, поэтому пока совершенно не думаю о ее завершении. По поводу контракта могу сказать лишь одно — я очень хочу отработать его полностью, до 2027 года.

— Уже задумывался над тем, что будешь делать после игровой карьеры?

— Пока об этом не думал. Когда придет время, сядем с семьей, все обсудим. Но мне бы хотелось остаться в мире футбола, как-то быть связанным с ним. В каком качестве — не знаю. Но это я так думаю сейчас, а как будет по прошествии лет — увидим.

Когда нас только исключили из еврокубков, было непросто

— Родригао на днях сказал: «Если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, то дошел бы до четвертьфинала». Ты согласен с ним?

— Мне сложно утверждать это однозначно. Все прекрасно знают, что Лига чемпионов — очень сложный турнир. Там совершенно другие скорости, конкуренция, интенсивность. Борьба в еврокубках разительно отличается от борьбы в РПЛ. В Лиге чемпионов можно попасть в такую группу, что мечтать о четвертьфинале будет очень трудно. Поэтому я бы не делал таких заявлений. Могу точно сказать, что в каждом отдельном матче мы бы настраивались на победу, но в футболе может произойти что угодно. К сожалению, мы сейчас лишены возможности участвовать в еврокубках, и для начала надо верить и надеяться, что скоро мы туда вернемся. У «Зенита» есть реалистичная цель — победа в чемпионате и Кубке России. А о Лиге чемпионов я пока не думаю.

— Тяжело ли сохранять мотивацию, когда нет еврокубков?

— В самом начале, когда нас только исключили из еврокубков, было непросто. Тяжело было смириться с ощущением, что каждый сезон мы честно завоевываем право участвовать в Лиге чемпионов, но в один момент нас этого лишают. Потом пришло осознание того, что не все зависит от тебя. И как бы ты ни играл, сколько бы ни побеждал, решение тут принимают другие люди. Нужно просто делать все зависящее от себя, доказывать свою состоятельность и право на то, чтобы представлять Россию на международной арене.

— Уровень лиги сильно упал за последние полтора года без еврокубков?

— Я так не считаю. Чемпионат России как был очень конкурентным и серьезным, так им и остался. Лучшее подтверждение — нынешний сезон, в котором нам приходится непросто со всеми соперниками. Да, какие-то игроки уезжают, но на смену им приходит большое количество талантливых футболистов, которые украшают собой чемпионат.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Потенциальный легионерский рекорд

— Ты уже пятикратный чемпион России. Очередное чемпионство — все еще мотивация для тебя?

— Разумеется, потому что я всегда хочу больше. Да и не только я. Из сезона в сезон клуб приглашает футболистов, которые так же голодны до побед и титулов. Для всех нас чемпионство — это серьезная мотивация.

— Если ты выиграешь РПЛ в этом сезоне, то станешь рекордсменом среди легионеров — ни у кого из иностранцев нет шести золотых медалей чемпионата России. Знал ли ты об этом? Тебе придает мотивацию то, что ты можешь стать рекордсменом?

— Нет, я не знал об этом. Спасибо, что сообщили. Конечно же, это еще сильнее мотивирует меня добраться до финиша первым. Хотя признаюсь, что индивидуальные награды и личные рекорды всегда имели и будут иметь для меня второстепенное значение. Футбол — это командный вид спорта, поэтому для меня важнее всего, чтобы клуб добрался до чемпионства.

— А общий рекорд по числу золотых медалей чемпионата России у одного человека — девять. Если ты отработаешь весь текущий контракт и «Зенит» всегда будет выигрывать золото, то ты как раз повторишь рекорд. Веришь, что этого можно достичь?

— Я верю, что всего можно достичь, если сохранять голод до побед и профессиональное отношение к своему труду. «Зенит» — это большой клуб, лучший в России. И, конечно же, его победные традиции все мы обязаны соблюдать. Не вижу никаких препятствий для того, чтобы многократно повторился золотой праздник «Зенита». Пока я здесь, пока у меня есть силы, обещаю, что буду отдавать всего себя для того, чтобы помогать клубу завоевывать золотые медали.