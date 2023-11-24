Камоцци назвал Кордобу и Промеса футболистами высокого уровня

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе и форварде «Спартака» Квинси Промесе.

«Кордоба и Промес — оба хороши, они являются футболистами высокого уровня. Сложно кого-то одного выделить. Главное, что они приносят пользу своим клубам», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

На счету Кордобы 7 голов и 4 результативные передачи в 15 матчах в текущем розыгрыше РПЛ.

В нынешнем сезоне РПЛ Промес провел 14 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.