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Сегодня, 15:13

Камоцци назвал Кордобу и Промеса футболистами высокого уровня

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе и форварде «Спартака» Квинси Промесе.

«Кордоба и Промес — оба хороши, они являются футболистами высокого уровня. Сложно кого-то одного выделить. Главное, что они приносят пользу своим клубам», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

На счету Кордобы 7 голов и 4 результативные передачи в 15 матчах в текущем розыгрыше РПЛ.

В нынешнем сезоне РПЛ Промес провел 14 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-kordoba-i-promes-oba-horoshi-oni-futbolisty-vy-sokogo-urovnya/
Джон Кордоба
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
4
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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 - : -
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