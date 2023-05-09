«Локомотив»: у Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки

У полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава, сообщает пресс-служба железнодорожников.

24-летний футболист получил травму в матче против «Сочи» (3:0) в 26-м туре РПЛ. Это уже второе подобное повреждение в его карьере, в сентябре 2021 года у него диагностировали разрыв правого коленного сустава.

В текущем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.