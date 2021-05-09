Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» информацию о возможной стимуляции «Химок» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Встреча пройдет 10 мая.

«Это совершенно законно. Не знаю, будет это или нет. Стимулировать футболистов, чтобы они выиграли — законно. Если стимулировать ради поражения, то это уже договорной матч. У нас профессиональный спорт. Платить деньги за работу, которые футболисты могут сделать чуть лучше, не запрещено. Если «Спартак» хочет попасть в Лигу чемпионов, они должны обыгрывать «Химки» в любом состоянии. Потом они будут делать заявления, что им не назначили пенальти. «Уфу» обыгрывать надо, а не заявления делать. Я, как болельщик «Локомотива», буду рад поражению «Спартака». Не имеет значения, будут стимулировать «Химки» или нет», — сказал Баринов «СЭ».

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 44 балла и восьмая строчка.

Ранее, 9 мая, экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко допустил возможность финансовой стимуляции «Химок» со стороны других клубов в матче против красно-белых.

(Владимир Пушкарев)