Умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили
10:02
«Динамо» 13 апреля в Twitter сообщило о смерти главного врача команды Александра Ярдошвили.
Специалист скончался на 67-м году жизни, причина смерти не называется.
Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года, прийдя из ЦСКА. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) Александр Эдуардович трудился в сборной России по футболу.
Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.
Не стало главного врача нашей команды Александра Эдуардовича Ярдошвили.— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) April 13, 2021
Футбольный клуб «Динамо» выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним. pic.twitter.com/4jGyOwCto5
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