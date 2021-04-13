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Умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили

10:02
Александр Ярдошвили. Фото ФК «Динамо», Twitter
Александр Ярдошвили. Фото ФК «Динамо», Twitter
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«Динамо» 13 апреля в Twitter сообщило о смерти главного врача команды Александра Ярдошвили.

Специалист скончался на 67-м году жизни, причина смерти не называется.

Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года, прийдя из ЦСКА. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) Александр Эдуардович трудился в сборной России по футболу.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.

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