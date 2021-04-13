«Динамо» обратится в РФС с просьбой начать матчи 26-го тура РПЛ с минуты молчания

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев высказался о смерти главного врача команды Александра Ярдошвили, который скончался 13 апреля.

«На таких людях держатся профессии, — цитирует Соловьева пресс-служба клуба. — Тот случай, когда эпитет «легенда» не является преувеличением. Невосполнимая потеря для нашей спортивной медицины, футбола, спорта в целом. И большая человеческая трагедия...

Я искренне восхищался тем, как он работает с людьми, с командой. По сути, многим продлил, а кому-то просто спас футбольные карьеры, вкладывая все свое сердце и силы. Он был и коллегой, и учителем, и другом.

Без Ярдошвили сейчас невозможно представить «Динамо». Выражаю искренние и глубокие соболезнования его родным и близким, всем, кто знал и любил Александра Эдуардовича.

Мы обратимся в РПЛ и РФС с просьбой почтить память Александра Эдуардовича минутой молчания на матчах ближайшего тура".

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.