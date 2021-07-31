Смородская — о ситуации в «Локомотиве»: «Это преступление. Рангник и Цорн угробят команду»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о намерении клуба продать ведущих игроков.
«Это беспредельная ситуация. То, что они делают — преступление. Они хотят сделать как можно больше трансферов и заработать денег на этом. Такие игроки на дороге не валяются. Ничего подобного в «Локомотиве» никогда не было. Плутник начал весь этот хаос, он хочет развалить клуб. Он нанял Рангника и Цорна, которые угробят команду. Они пришли в «Локомотив» за деньгами, а не за победами», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Ранее сообщалось, что Томас Цорн обзванивал представителей российских клубов и предлагал им купить некоторых игроков «Локомотива», в частности Гжегожа Крыховяка, Федора Смолова, Антона Миранчука и Дмитрия Баринова.
Сегодня, 31 июля, «Локомотив» в рамках 2-го тура Тинькофф РПЛ сыграет против ЦСКА, начало — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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