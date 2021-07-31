Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о намерении клуба продать ведущих игроков.

«Это беспредельная ситуация. То, что они делают — преступление. Они хотят сделать как можно больше трансферов и заработать денег на этом. Такие игроки на дороге не валяются. Ничего подобного в «Локомотиве» никогда не было. Плутник начал весь этот хаос, он хочет развалить клуб. Он нанял Рангника и Цорна, которые угробят команду. Они пришли в «Локомотив» за деньгами, а не за победами», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее сообщалось, что Томас Цорн обзванивал представителей российских клубов и предлагал им купить некоторых игроков «Локомотива», в частности Гжегожа Крыховяка, Федора Смолова, Антона Миранчука и Дмитрия Баринова.

Сегодня, 31 июля, «Локомотив» в рамках 2-го тура Тинькофф РПЛ сыграет против ЦСКА, начало — в 20.00 (мск).