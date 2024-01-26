Источник: «Зенит» интересуется вратарем сборной Мали Диарра

«Зенит» проявляет интерес к вратарю сборной Мали и танзанийского клуба «Янг Африканс» Джиги Диарра, сообщает Africafoot.

Помимо российского клуба, на 28-летнего голкипера претендуют «Днепр-1» и «Касымпаша».

Диарра сейчас выступает за национальную команду в Кубке африканских наций. В составе сборной Мали он провел на турнире 3 матча и в двух играх отстоял на ноль.

За клуб Диарра провел 25 матчей и в 13 встречах оставил ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость малийца в 200 тысяч евро.