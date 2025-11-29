«Балтика» — «Спартак»: хозяева остались вдесятером после удаления Манелова

«Балтика» осталась в меньшинстве в матче против «Спартака» в 17-м туре РПЛ.

На 30-й минуте красную карточку получил Ираклий Манелов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.