Мусаев: «Футболист, который в себе копается, больше не имеет моментов в игре»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, часто ли он переживает из-за неудачных моментов на поле.

В субботу армейцы обыграли «Оренбург» (2:0) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. Мусаев отличился на 84-й минуте и прервал безголевую серию в РПЛ, которая длилась с августа.

— Челестини говорил, что ты копаешься в себе. Он часто с тобой общается?

— Да, мы с ним часто общаемся. По поводу копания в себе, я не ощущаю этого на поле. Потому что, если не забил один момент, то я не копаюсь в себе, имею другие моменты. Игрок, который в себе копается, больше не имеет моментов в игре. А после игры я спрашиваю с себя.

— Если ты не забиваешь, то целую неделю копаешься в себе?

— Неделю — нет. Два-три дня. Плюс нынешнего календаря, что у нас через три-четыре дня игры: Кубок и РПЛ. Есть шанс исправиться. Понятно, что я не исправлялся, но работал всегда. Вот такой период получился.

— У тебя есть психолог?

— Нет. В России есть один спортивный психолог. Но не знаю, подойдет ли он мне. Мое мнение, что спортивный психолог, который является бывшим футболистом, сможет мне помочь.

— То есть это должно быть сотрудничество, как у Марата Сафина и Андрея Рублева?

— Да, я так считаю. Но это лишь мое мнение, а не упрек спортивному психологу.

— Тебя многие в команде поддерживали?

— Я чувствовал всегда поддержку. Это значит, что у нас хороший коллектив.

— И тебя вся команда поздравила с голом на поле.

— Я это сразу заметил. Очень благодарен ребятам. В тяжелой ситуации познается, кто есть кто. Я очень тронут поддержкой ребят.