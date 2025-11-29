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Мусаев: «Футболист, который в себе копается, больше не имеет моментов в игре»

Константин Белов
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, часто ли он переживает из-за неудачных моментов на поле.

В субботу армейцы обыграли «Оренбург» (2:0) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. Мусаев отличился на 84-й минуте и прервал безголевую серию в РПЛ, которая длилась с августа.

— Челестини говорил, что ты копаешься в себе. Он часто с тобой общается?

— Да, мы с ним часто общаемся. По поводу копания в себе, я не ощущаю этого на поле. Потому что, если не забил один момент, то я не копаюсь в себе, имею другие моменты. Игрок, который в себе копается, больше не имеет моментов в игре. А после игры я спрашиваю с себя.

— Если ты не забиваешь, то целую неделю копаешься в себе?

— Неделю — нет. Два-три дня. Плюс нынешнего календаря, что у нас через три-четыре дня игры: Кубок и РПЛ. Есть шанс исправиться. Понятно, что я не исправлялся, но работал всегда. Вот такой период получился.

— У тебя есть психолог?

— Нет. В России есть один спортивный психолог. Но не знаю, подойдет ли он мне. Мое мнение, что спортивный психолог, который является бывшим футболистом, сможет мне помочь.

— То есть это должно быть сотрудничество, как у Марата Сафина и Андрея Рублева?

— Да, я так считаю. Но это лишь мое мнение, а не упрек спортивному психологу.

— Тебя многие в команде поддерживали?

— Я чувствовал всегда поддержку. Это значит, что у нас хороший коллектив.

— И тебя вся команда поздравила с голом на поле.

— Я это сразу заметил. Очень благодарен ребятам. В тяжелой ситуации познается, кто есть кто. Я очень тронут поддержкой ребят.

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Тамерлан Мусаев
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
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 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
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 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
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16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
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16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
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