Мусаев: «Футболист, который в себе копается, больше не имеет моментов в игре»
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, часто ли он переживает из-за неудачных моментов на поле.
В субботу армейцы обыграли «Оренбург» (2:0) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. Мусаев отличился на 84-й минуте и прервал безголевую серию в РПЛ, которая длилась с августа.
— Челестини говорил, что ты копаешься в себе. Он часто с тобой общается?
— Да, мы с ним часто общаемся. По поводу копания в себе, я не ощущаю этого на поле. Потому что, если не забил один момент, то я не копаюсь в себе, имею другие моменты. Игрок, который в себе копается, больше не имеет моментов в игре. А после игры я спрашиваю с себя.
— Если ты не забиваешь, то целую неделю копаешься в себе?
— Неделю — нет. Два-три дня. Плюс нынешнего календаря, что у нас через три-четыре дня игры: Кубок и РПЛ. Есть шанс исправиться. Понятно, что я не исправлялся, но работал всегда. Вот такой период получился.
— У тебя есть психолог?
— Нет. В России есть один спортивный психолог. Но не знаю, подойдет ли он мне. Мое мнение, что спортивный психолог, который является бывшим футболистом, сможет мне помочь.
— То есть это должно быть сотрудничество, как у Марата Сафина и Андрея Рублева?
— Да, я так считаю. Но это лишь мое мнение, а не упрек спортивному психологу.
— Тебя многие в команде поддерживали?
— Я чувствовал всегда поддержку. Это значит, что у нас хороший коллектив.
— И тебя вся команда поздравила с голом на поле.
— Я это сразу заметил. Очень благодарен ребятам. В тяжелой ситуации познается, кто есть кто. Я очень тронут поддержкой ребят.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0