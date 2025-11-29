«Балтика» — «Спартак»: Талалаев получил красную карточку

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил удаление в матче против «Спартака» в 17-м туре РПЛ в Калининграде.

На 33-й минуте главный арбитр игры Кирилл Левников показал красную карточку Талалаеву после его эмоциональной реакции на решение судьи.

За несколько минут до этого калининградцы остались в меньшинстве — с поля был удален Ираклий Манелов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Спартак».