«Балтика» подписала контракт с колумбийским защитником Андраде

«Балтика» объявила о трансфере защитника «Америки» Кевина Андраде.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним колумбийским футболистом рассчитано на 3,5 года.

Андраде является воспитанником «Америки». За клуб из города Кали он выступал на протяжении пяти лет. На его счету три гола в 119 матчах главной команды. Вместе с «Америкой» защитник стал чемпионом Колумбии в 2020 году. В сезоне-2022 футболист на правах аренды играл за аргентинский «Платенсе».

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

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