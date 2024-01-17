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Сегодня, 19:18

Стало известно, почему Чистяков выбрал «Сочи», а не «Балтику»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фактор зарплаты стал решающим при выборе клуба нового защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, Чистяков отказался от перехода в «Балтику», поскольку в «Сочи» его заработная плата будет выше.

14 января 30-летний Чистяков перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. В этом сезоне защитник сыграл только в 5 матчах (суммарно 145 игровых минут).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005535256_stalo_izvestno_pochemu_chistyakov_vyibral_sochi_a_ne_baltiku
Дмитрий Чистяков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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