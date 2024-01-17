Стало известно, почему Чистяков выбрал «Сочи», а не «Балтику»

Фактор зарплаты стал решающим при выборе клуба нового защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, Чистяков отказался от перехода в «Балтику», поскольку в «Сочи» его заработная плата будет выше.

14 января 30-летний Чистяков перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. В этом сезоне защитник сыграл только в 5 матчах (суммарно 145 игровых минут).