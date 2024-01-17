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Медведев — о переводе Кругового во вторую команду: «На двух стульях за «Зенит» не играют»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему защитник Данил Круговой переведен во вторую команду.

17 января ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение начнет действовать с 4 июня этого года. До этого момента футболист будет играть за «Зенит-2».

«На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют. Круговой переведен во вторую (команду) для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени», — цитирует Медведева РИА «Новости».

25-летний защитник выступал за «Зенит» с 2020 года. Он провел за сине-бело-голубых 105 матчей, забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач.

В текущем сезоне в активе Кругового 2 голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах.

Источник: РИА «Новости»
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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