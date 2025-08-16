«Балтика» — «Локомотив»: железнодорожники сравняли счет

«Локомотив» сравнял счет в матче 5-го тура РПЛ против «Балтики» — 1:1.

Гол на 80-й минуте забил нападающий железнодоржников Николай Комличенко. Форвард подставил ногу после удара полузащитника Дмитрий Баринова со штрафного.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.