«Балтика» — «Краснодар»: Кордоба открыл счет в матче

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил на 17-й минуте матча 12-го тура РПЛ против «Балтики» — 1:0.

Эдуард Сперцян сделал пас на ход Жуану Батчи — он вбежал в штрафную и прострелил во вратарскую. Латышонок не дотянулся, а Кордоба внес мяч в пустые ворота.