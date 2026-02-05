«Балтика» хочет купить Салтыкова у «Локомотива»

По информации «СЭ», «Балтика» заинтересована в приобретении полузащитника «Локомотива» Никиты Салтыкова.

На данный момент в «Локомотиве» нет решения по поводу будущего Салтыкова, но, если предложение «Балтики» будет хорошим, игрока отпустят.

22-летний полузащитник играет за «Локомотив» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 в 10 матчах он не отметился результативными действиями. Также футболист играл за «Крылья Советов», «Акрон» и санкт-петербургскую «Звезду».

Контракт Салтыкова с «Локомотивом» действует до 31 января 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.