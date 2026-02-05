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«Балтика» победила «Челябинск» в товарищеском матче

Павел Лопатко

«Балтика» обыграла «Челябинск» в товарищеском матче на сборах в турецкой Анталье — 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме — на 47-й минуте отличился боснийский полузащитник Стефан Ковач, а на 56-й минуте — российский нападающий Кирилл Степанов.

Ранее «Балтика» в товарищеском матче проиграла узбекистанскому «Сурхану» (2:2, 0:1 доп. время).

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ФК Балтика
ФК Челябинск
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
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Эгаш Касинтура

Ахмат

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 2 1 0
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