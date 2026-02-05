«Балтика» победила «Челябинск» в товарищеском матче

«Балтика» обыграла «Челябинск» в товарищеском матче на сборах в турецкой Анталье — 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме — на 47-й минуте отличился боснийский полузащитник Стефан Ковач, а на 56-й минуте — российский нападающий Кирилл Степанов.

Ранее «Балтика» в товарищеском матче проиграла узбекистанскому «Сурхану» (2:2, 0:1 доп. время).