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Стала известна стоимость перехода Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Дмитрий Сомов

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА. По информации источника, близкого к переговорам, столичный клуб готов выплатить за трансфер 21-летнего футболиста порядка 1 миллиона евро, сообщает «Чемпионат».

На текущий момент сделка еще не оформлена официально, однако стороны вышли на завершающую стадию обсуждения условий перехода.

В сезоне-2025/2026 Данила Козлов принял участие в 10 матчах Мир Российской премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. При этом в Фонбет Кубке России футболист продемонстрировал более заметную игру: в 8 встречах он забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

ЦСКА располагается на 4-м месте, имея в активе 36 очков после 18 матчей.

«Краснодар» возглавляет таблицу с 40 очками.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
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Краснодар

 3
П
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Натан Гассама

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 2
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Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
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Рубин

 3 1 1
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

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