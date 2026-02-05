Стала известна стоимость перехода Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА. По информации источника, близкого к переговорам, столичный клуб готов выплатить за трансфер 21-летнего футболиста порядка 1 миллиона евро, сообщает «Чемпионат».

На текущий момент сделка еще не оформлена официально, однако стороны вышли на завершающую стадию обсуждения условий перехода.

В сезоне-2025/2026 Данила Козлов принял участие в 10 матчах Мир Российской премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. При этом в Фонбет Кубке России футболист продемонстрировал более заметную игру: в 8 встречах он забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

ЦСКА располагается на 4-м месте, имея в активе 36 очков после 18 матчей.

«Краснодар» возглавляет таблицу с 40 очками.