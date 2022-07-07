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Судейство

Сегодня, 13:05

Отстраненных арбитров... наградят премиями. Матюнину до бонуса не хватило одной игры

Отстраненных арбитров наградят премиями
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Алексей Матюнин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Арбитры Алексей Сухой и Артем Любимов, отстраненные весной от судейства до конца сезона, претендуют на получение премий за их работу. А Алексею Матюнину, который теперь не рекомендован ни в одну из трех лиг, до бонуса не хватило одного матча.

Напомним, что Сухой и Любимов были наказаны за качество судейства в апрельской игре «Краснодар» — «Динамо» (0:1), а Матюнин остался без работы после встречи «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

В ближайшее время 12 лучших по итогам предыдущего сезона арбитров, 22 ассистента и 4 инспектора получат премию за качественную работу в размере от 100 тысяч до 2 миллионов рублей, сообщил официальный сайт РФС. На сборе судей РПЛ им не объявили список премированных. Сказали, что при желании могут спросить друг друга и выяснить, кому же в итоге на карту перечислят круглую сумму.

По данным «СЭ», на вознаграждение может претендовать тот арбитр, кто судил не менее 10 матчей чемпионата России. Второе условие — средний балл должен быть не ниже 8,0. Кроме того, можно получить бонус в 100 тысяч рублей за серию из трех матчей с оценкой 8,3 балла и более.

Требование по числу игр выполнили 12 рефери — Кирилл Левников, Владислав Безбородов, Виталий Мешков, Сергей Карасев, Сергей Иванов, Павел Кукуян, Евгений Кукуляк, Владимир Москалев, Павел Шадыханов, Василий Казарцев, Сухой и Любимов. Но кто-то из них мог не набрать минимальный средний балл. У Матюнина и Алексея Амелина по девять игр.

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9
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10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
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