Отстраненных арбитров... наградят премиями. Матюнину до бонуса не хватило одной игры
Арбитры Алексей Сухой и Артем Любимов, отстраненные весной от судейства до конца сезона, претендуют на получение премий за их работу. А Алексею Матюнину, который теперь не рекомендован ни в одну из трех лиг, до бонуса не хватило одного матча.
Напомним, что Сухой и Любимов были наказаны за качество судейства в апрельской игре «Краснодар» — «Динамо» (0:1), а Матюнин остался без работы после встречи «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).
В ближайшее время 12 лучших по итогам предыдущего сезона арбитров, 22 ассистента и 4 инспектора получат премию за качественную работу в размере от 100 тысяч до 2 миллионов рублей, сообщил официальный сайт РФС. На сборе судей РПЛ им не объявили список премированных. Сказали, что при желании могут спросить друг друга и выяснить, кому же в итоге на карту перечислят круглую сумму.
По данным «СЭ», на вознаграждение может претендовать тот арбитр, кто судил не менее 10 матчей чемпионата России. Второе условие — средний балл должен быть не ниже 8,0. Кроме того, можно получить бонус в 100 тысяч рублей за серию из трех матчей с оценкой 8,3 балла и более.
Требование по числу игр выполнили 12 рефери — Кирилл Левников, Владислав Безбородов, Виталий Мешков, Сергей Карасев, Сергей Иванов, Павел Кукуян, Евгений Кукуляк, Владимир Москалев, Павел Шадыханов, Василий Казарцев, Сухой и Любимов. Но кто-то из них мог не набрать минимальный средний балл. У Матюнина и Алексея Амелина по девять игр.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -