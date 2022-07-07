Роднина — о пиве на стадионах: «Мы не считаем стоимость игроков! Давайте учится нормально зарабатывать!»
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможной продаже пива на стадионах.
«Если бы у нас провели нормально законопроект о пиве, то наверное можно. Но если мы разрешим пиво на стадионах — давайте дадим послабления водителям. Мы говорим: «Как и во всем мире». Но во всем мире какие-то промилле разрешены. Надо быть последовательными. Прибыль будет не у клубов, а у стадионов. Давайте учится нормально зарабатывать. Мы не считаем, какая стоимость у наших игроков. Но мы начинаем зарабатывать на пиве», — сказала Роднина «СЭ».
Напомним, в январе 2005 года был принят федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива».
В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процентов при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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