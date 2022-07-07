Роднина — о пиве на стадионах: «Мы не считаем стоимость игроков! Давайте учится нормально зарабатывать!»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможной продаже пива на стадионах.

«Если бы у нас провели нормально законопроект о пиве, то наверное можно. Но если мы разрешим пиво на стадионах — давайте дадим послабления водителям. Мы говорим: «Как и во всем мире». Но во всем мире какие-то промилле разрешены. Надо быть последовательными. Прибыль будет не у клубов, а у стадионов. Давайте учится нормально зарабатывать. Мы не считаем, какая стоимость у наших игроков. Но мы начинаем зарабатывать на пиве», — сказала Роднина «СЭ».

Напомним, в январе 2005 года был принят федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива».

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процентов при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.