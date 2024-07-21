Агент Пояркова: «Интерес от «СКА-Хабаровска» есть, ведем диалог»

Павел Банатин, агент защитника «Ростова» Николая Пояркова, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста в «СКА-Хабаровск».

«Мы находимся в диалоге и в рабочем контакте с руководством «СКА-Хабаровск». Интерес к Николаю есть, но есть некоторые вопросы, которые необходимо доработать», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Николай Поярков сыграл четыре матча за «Ростов» и «Факел». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.