Агент Пояркова: «Интерес от «СКА-Хабаровска» есть, ведем диалог»
Павел Банатин, агент защитника «Ростова» Николая Пояркова, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста в «СКА-Хабаровск».
«Мы находимся в диалоге и в рабочем контакте с руководством «СКА-Хабаровск». Интерес к Николаю есть, но есть некоторые вопросы, которые необходимо доработать», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Николай Поярков сыграл четыре матча за «Ростов» и «Факел». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
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|
Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
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|
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Маркус Вендел
Зенит
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Виктор Гимарайнс Артур
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|Ж
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Даниил Фомин
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