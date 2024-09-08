Балахнин считает, что Соболев может не выдержать конкуренцию в «Зените»

Российский тренер Сергей Балахнин рассказал об ожиданиях от игры новичка «Зенита» Александра Соболева.

«Большой вопрос, усилит Соболев «Зенит» или нет. Сейчас там играют люди, которые стабильно забивают. В составе сине-бело-голубых очень большая конкуренция, в условиях которой Соболев по сути еще никогда не был. Часто же бывает так, что амбициозный футболист, переходя в новую команду и не играя в стартовом составе, становится неактивным. Это распространенная вещь», — цитирует Балахнина Legalbet.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Сумма перехода игрока составила 10 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.