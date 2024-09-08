Нападающий «Фрозиноне» Чуни проходит медосмотр в «Рубине»

Генеральный директор «Фрозиноне» Гвидо Ангелоцци заявил, что Марвин Чуни проходит медосмотр для «Рубина».

«Чуни проходит медосмотр. Думаю, завершим трансфер в понедельник-вторник», — заявил Ангелоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний албанец сыграл 4 матча в составе «Фрозиноне» и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 900 тысяч евро.

«Рубин» после 7-ми туров РПЛ идет на 8-м месте в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова набрала 10 очков.