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Сегодня, 13:19

Балахнин: «18 команд в РПЛ было бы оптимально»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о своем отношении к расширению РПЛ.

«18 команд в РПЛ было бы оптимально. Надо учитывать, какая у нас большая страна. Посмотрите на европейские чемпионаты, где играют по 18, 20 команд. У них не такие большие страны, как у нас. Но надо смотреть на инфраструктуру клубов, стадионы. Конечно, просто для количества брать команды не имеет смысла. 18 команд для РПЛ найдутся. Нужно, чтобы было больше матчей, тем более мы не участвуем в еврокубках», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

На данный момент в чемпионате России участвуют 16 команд. Ранее бизнесмен Туфан Садыгов предложил расширить РПЛ до 36 команд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-18-komand-v-rpl-by-lo-by-optimal-no/
Футбол
РПЛ
Сергей Балахнин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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 - : -
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П
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