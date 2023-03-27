Балахнин: «18 команд в РПЛ было бы оптимально»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о своем отношении к расширению РПЛ.

«18 команд в РПЛ было бы оптимально. Надо учитывать, какая у нас большая страна. Посмотрите на европейские чемпионаты, где играют по 18, 20 команд. У них не такие большие страны, как у нас. Но надо смотреть на инфраструктуру клубов, стадионы. Конечно, просто для количества брать команды не имеет смысла. 18 команд для РПЛ найдутся. Нужно, чтобы было больше матчей, тем более мы не участвуем в еврокубках», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

На данный момент в чемпионате России участвуют 16 команд. Ранее бизнесмен Туфан Садыгов предложил расширить РПЛ до 36 команд.