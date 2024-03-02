Бабич: «Спасибо Эраковичу, что выбрал «Зенит»

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич поблагодарил Страхиню Эраковича, который предпочел «Зенит» московской команде.

«Ты можешь быть первым или пятым в списках, а по итогу оказаться лучшим в лиге. Я в курсе, что Эраковича «Спартак» тоже звал. Спасибо ему, что выбрал «Зенит», и я оказался здесь (смеется). Мы часто обсуждали это в сборной. Он счастлив в «Зените». Желаю ему всего хорошего!», — приводит Sport24 слова Бабича.

27-летний серб перешел в «Спартак» в августе 2023 года, заключив контракт с московской командой на три года. Всего он провел 13 матчей за красно-белых, отметившись 2 голами.