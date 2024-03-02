В ЦСКА рассказали, когда защитник Риванди присоединится к команде в Москве

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», когда защитник Амирхоссейн Риванди присоединится к команде в Москве.

«Риванди еще находится в Иране, он оформляет рабочую визу. Ждем его в Москве на следующей неделе», — сказал Брейдо «СЭ».

Риванди арендован ЦСКА до конца сезона, в соглашении также есть опция выкупа. 19-летний игрок проходил стажировку в молодежной команде армейцев в рамках партнерства ЦСКА с иранской академией KIA.

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.