Бабич: «Буду пытаться повторить достижения Видича»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич назвал лучшего сербского футболиста, игравшего в чемпионате России.

«Видич — один из лучших сербских защитников в истории, да и в целом один из величайших футболистов нашей страны. Неманья стал легендой не только «Манчестер Юнайтед», но и «Спартака». Буду пытаться повторить его достижения, не буду скрывать», — приводит слова Бабича Sport24.

27-летний Бабич перешел в «Спартак» в августе 2023 года. За красно-белых серб сыграл 13 матчей, в которых забил 2 мяча. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» располагается на пятом месте, набрав 30 очков.