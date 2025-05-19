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Алдонин: «В 2005-м для «Спартака» ничья с ЦСКА считалась отскоком»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил, как армейцы смогли обыграть «Спартак» после празднований победы в Кубке УЕФА-2005.

— Через несколько дней после финала со «Спортингом» вам предстояло сыграть в дерби со «Спартаком». Сергей Игнашевич не скрывает: на тренировках на поле чувствовался перегар.

— Сказать, что мы работали на кураже, — не сказать ничего (Смеется.) Как угодно можно было назвать то дерби. Кто-то называл тот матч похмельным футболом или что-то в этом роде. Но вы все-таки не забывайте, что мы профессионалы. И мы все понимали, что «Спартак» захочет нас после нашего триумфа в Кубке УЕФА опустить на землю.

— Красно-белые первыми забили.

— Это да. Но дело в том, что игровой тонус и игровой кураж у нас сохранился. Никуда это не делось после финала Кубка УЕФА (Улыбается.) Да, праздновали, гуляли. Но понимали, что «Лужники» будут заполнены болельщиками. Подавляющее большинство зрителей переживало за «Спартак» и ждало нашей осечки. Меня это только подстегивало! Чувствовалось, как красно-белые буквально из трусов выпрыгивали, чтобы нас обыграть. Но этот матч по сюжету получился таким же, как поединок в Лиссабоне. 3:1. Поэтому все эти разговоры про то, что мы вышли на расслабоне...

— Преувеличение?

— Такие матчи на расслабоне не играются. Но мы выходили тогда на поле с определенным запасом уверенности. В то время мы играли на классе, а спартаковцы дергались. И в целом ничья для них считалась отскоком. Это я и сейчас могу в глаза сказать игрокам «Спартака» тех лет (Улыбается.)

Евгений Алдонин с&nbsp;Кубком УЕФА.«Премиальные? Через три года выиграл «Зенит», и мы поняли: не так уж и много». Алдонин — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА
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Евгений Алдонин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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