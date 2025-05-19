Алдонин: «В 2005-м для «Спартака» ничья с ЦСКА считалась отскоком»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил, как армейцы смогли обыграть «Спартак» после празднований победы в Кубке УЕФА-2005.

— Через несколько дней после финала со «Спортингом» вам предстояло сыграть в дерби со «Спартаком». Сергей Игнашевич не скрывает: на тренировках на поле чувствовался перегар.

— Сказать, что мы работали на кураже, — не сказать ничего (Смеется.) Как угодно можно было назвать то дерби. Кто-то называл тот матч похмельным футболом или что-то в этом роде. Но вы все-таки не забывайте, что мы профессионалы. И мы все понимали, что «Спартак» захочет нас после нашего триумфа в Кубке УЕФА опустить на землю.

— Красно-белые первыми забили.

— Это да. Но дело в том, что игровой тонус и игровой кураж у нас сохранился. Никуда это не делось после финала Кубка УЕФА (Улыбается.) Да, праздновали, гуляли. Но понимали, что «Лужники» будут заполнены болельщиками. Подавляющее большинство зрителей переживало за «Спартак» и ждало нашей осечки. Меня это только подстегивало! Чувствовалось, как красно-белые буквально из трусов выпрыгивали, чтобы нас обыграть. Но этот матч по сюжету получился таким же, как поединок в Лиссабоне. 3:1. Поэтому все эти разговоры про то, что мы вышли на расслабоне...

— Преувеличение?

— Такие матчи на расслабоне не играются. Но мы выходили тогда на поле с определенным запасом уверенности. В то время мы играли на классе, а спартаковцы дергались. И в целом ничья для них считалась отскоком. Это я и сейчас могу в глаза сказать игрокам «Спартака» тех лет (Улыбается.)