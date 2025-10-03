Каррера поблагодарил Глушакова за приглашение на прощальный матч: «Не смогу принять участие»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил «СЭ», что не сможет принять участие в прощальном матче экс-футболиста сборной России Дениса Глушакова.

«К сожалению, не смогу принять участие! Я поблагодарил за приглашение, но мне нужно работать!» — сказал Каррера «СЭ».

Прощальный матч Глушакова состоится 11 октября на «Арене Химки». В нем встретятся бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива». Глушаков сыграет по одному тайму за каждую из команд.

Вместе со «Спартаком» Глушаков становился чемпионом России в 2017 году. Главным тренером той команды был Каррера.