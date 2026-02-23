Бабаев — о словах Инфантино: «Чувствую, что есть определенная оттепель»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости снятия санкций с российских футбольных команд.

— Недавно президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что бан России привел к отрицательным последствиям. Видите позитив в этих словах?

— Верю в возможное изменение ситуации. Чувствую, что есть определенная оттепель. Хочется надеяться, что она приведет к конкретному результату.

— Если попытаться заглянуть чуть в будущее, позволят ли нам играть в России или очевидно, что будем выступать на нейтральных полях?

— Сложный вопрос. Возможны варианты. Даже пусть с какими-то ограничениями на начальном этапе, но главное, чтобы вернули, — сказал Бабаев «СЭ».

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.