В ЦСКА ответили на вопрос о связи зимней трансферной кампании с возможной победой в РПЛ

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» высказался о шансах на чемпионство.

— Вы взяли зимой Баринова, Гонду, Рейса, Козлова, Воронова, потеряв только Дивеева. После такой мощной зимней трансферной кампании ЦСКА выглядит одним из фаворитов в гонке за чемпионство.

— Это в теории. Считаю, что надо дождаться возобновления сезона. А уже по итогам чемпионата делать определенные выводы. Есть группа команд, которые находятся в верхней части турнирной таблицы. У всех есть амбиции. Слово «фаворит» — это больше штамп. Не более того, — сказал Бабаев «СЭ».

После 18 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 36 очков