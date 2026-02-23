Бабаев о словах Генича про травматичность Глебова: «Вопрос закрыт. Обид на Костю нет»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о словах комментатора Константина Генича про травматичность полузащитника армейцев Кирилла Глебова.

— Недавно Генич высказался о потенциальной травматичности игрока ЦСКА Кирилла Глебова. Общались с ним?

— Узнал об этом из Telegram-каналов, как и многие другие. Знаю Костю достаточно хорошо. Безусловно, он ни в коем случае не хотел пожелать игроку того, что было сказано, спрогнозировать это. Он просто неосторожно высказался. Тем не менее журналист его уровня, тем более с такой карьерой футболиста, должен понимать, что это достаточно деликатная тема.

Даже если кто-то ему об этом сказал, на мой взгляд, неуместно в той или иной передаче говорить об этом на всю страну. Но я считаю, что вопрос закрыт. Каких-то обид на Костю нет. Стороны пожали руки.

16 февраля Генич заявил в эфире «Коммент.Шоу», что у Глебова «в ближайшие год-два будут очень большие проблемы с травмами». Позднее комментатор извинился за свои слова.