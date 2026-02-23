Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

23 февраля, 18:00

Бабаев о словах Генича про травматичность Глебова: «Вопрос закрыт. Обид на Костю нет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Кирилл Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о словах комментатора Константина Генича про травматичность полузащитника армейцев Кирилла Глебова.

— Недавно Генич высказался о потенциальной травматичности игрока ЦСКА Кирилла Глебова. Общались с ним?

— Узнал об этом из Telegram-каналов, как и многие другие. Знаю Костю достаточно хорошо. Безусловно, он ни в коем случае не хотел пожелать игроку того, что было сказано, спрогнозировать это. Он просто неосторожно высказался. Тем не менее журналист его уровня, тем более с такой карьерой футболиста, должен понимать, что это достаточно деликатная тема.

Даже если кто-то ему об этом сказал, на мой взгляд, неуместно в той или иной передаче говорить об этом на всю страну. Но я считаю, что вопрос закрыт. Каких-то обид на Костю нет. Стороны пожали руки.

16 февраля Генич заявил в эфире «Коммент.Шоу», что у Глебова «в ближайшие год-два будут очень большие проблемы с травмами». Позднее комментатор извинился за свои слова.

Роман Бабаев.«Обид на Генича нет. Но неуместно так говорить о Глебове на всю страну». Актуальный Бабаев

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Константин Генич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Глебов
Роман Бабаев
Читайте также
Бывшей российской фигуристке подарили квартиру в Казахстане за участие в Олимпиаде
В китайском зоопарке сибирских тигров посадили на диету после праздников
Юрист предупредил об угрозе лишения свободы за фиктивную регистрацию в квартире
UFC может провести турнир в Белом доме
Пакистан и Афганистан начали войну. И вот почему
«Реал» опять попал на «Сити», «Арсенал» ждет прямая дорога в финал, «ПСЖ» Сафонова — кошмар. Итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Популярное видео
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Виктория» Пл — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Виктория» Пл — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ференцварош» — «Лудогорец»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ференцварош» — «Лудогорец»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Динамо» (Загреб) — «Генк»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Динамо» (Загреб) — «Генк»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Бранн» — «Болонья»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Бранн» — «Болонья»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Интер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Интер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Брюгге» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Брюгге» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Alnik-star

    Как в народе говорят: "На дураков не обижаются".

    23.02.2026

  • дмитрий кольцов

    По твоему,на дыбу Генича?)

    23.02.2026

  • дмитрий кольцов

    Алкоголь,п...е не хозяин)Костя извинился,ну и ладно!

    23.02.2026

  • Sergey Sparker

    Бабаев а почему ты обоссался? Этот подонок конкретно насрал на молодого парня! Как парень после этого будет относится к клубу который даже не вякнул в его подддержку? Позорник, катился бы из ЦСКА.

    23.02.2026

  • AlexCS4

    Генич балабол почище Губера.

    23.02.2026

    • Голы Заболотного и Угальде принесли «Спартаку» волевую победу над «Елимаем»

    Бабаев — о словах Инфантино: «Чувствую, что есть определенная оттепель»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Краснодар – Ростов - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    1.03 13:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости