Бабаев: «Радует, что команда проявляет характер, бьется до последнего. Эмоции только положительные»

Бабаев прокомментировал победу ЦСКА в дерби с «Локомотивом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Что можете сказать по игре?

— Напряженный матч. Очередная победа, добытая на последних минутах. Радует, что команда проявляет характер, бьется до последнего. Эмоции только положительные.

— Какая ситуация с легионерами в команде?

— Все в составе, как видите. Понятно, что обсуждали эту ситуацию. Ребята все понимают и остаются в команде.

— Языджи отлично себя проявляет. Рассматриваете вариант, чтобы купить его?

— Пока сложно говорить. Многое будет зависеть от позиции игрока, но мы бы не отказались.

— У Фернандеса сломан нос, но он хорошо играет.

— Да, сломан нос, но он сказал, что будет играть. По медицинской науке не должен был выходить, но он сказал, что в любом случае выйдет. Его не беспокоит ситуация с его носом. Это его 7-8 перелом.