Плутник: «Бека-Бека немного приболел, скоро вернется. Из России он не уезжал»

Плутник заявил, что Алексис Бека-Бека не уехал из России

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о том, где находится полузащитник Алексис Бека-Бека.

Сегодня, 12 марта, железнодорожники проиграли ЦСКА со счетом 1:2 в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

— Вы сами все видели. Показали хорошую игру. Но надо забивать свое

— Что с Бека-Бека?

— Он немного приболел. Скоро вернётся. Из России он не уезжал.

«Локомотив» занимает шестую строчку и в следующем туре встретится в гостях с «Ахматом» (19 марта).