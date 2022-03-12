Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1) отметил хорошую атмосферу в команде. По его словам, игроки хорошо чувствуют друг друга.

— Хорошее настроение. В команде сейчас атмосфера очень хорошая. Думаю, вот сколько я уже в ЦСКА, сейчас наилучшая атмосфера в команде. Поэтому и хорошо играет, приносим такие результаты. Надо так и дальше до конца сезона.

— Откуда у тебя у ЦСКА появился такой характер?

— Не знаю, но мы очень хорошо чувствуем друг друга. Игроки, которые сейчас пришли, принесли очень хорошее настроение, они хотят показать, какими они обладают качествами. У команды есть характер, надо так и дальше.