Азмун дурачится перед матчем с «Арсеналом»

«Зенит» в официальном Twitter опубликовал фрагмент тренировки команды перед матчем 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала». В один момент нападающий петербуржцев Сердар Азмун вместо выполнения упражнения пускается в пляс под музыку.

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 14 сентября, начало — в 18.30 по московскому времени.