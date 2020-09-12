Азмун дурачится перед матчем с «Арсеналом»
15:16
«Зенит» в официальном Twitter опубликовал фрагмент тренировки команды перед матчем 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала». В один момент нападающий петербуржцев Сердар Азмун вместо выполнения упражнения пускается в пляс под музыку.
?????? #ЗенитАрсенал pic.twitter.com/9wScYmeWSP— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) September 12, 2020
Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 14 сентября, начало — в 18.30 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи