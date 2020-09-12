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Азмун дурачится перед матчем с «Арсеналом»

15:16
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» в официальном Twitter опубликовал фрагмент тренировки команды перед матчем 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала». В один момент нападающий петербуржцев Сердар Азмун вместо выполнения упражнения пускается в пляс под музыку.

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 14 сентября, начало — в 18.30 по московскому времени.

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