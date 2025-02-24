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24 февраля 2025, 16:10

Комик Мусагалиев: «Спартак» так потратился не для того, чтобы нагадить «Зениту»

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о зимней трансферной кампании красно-белых.

«Спартак» так потратился не для того, чтобы нагадить «Зениту». Такого уровня клуб может себе позволить так вложиться в трансферы. Каждый игрок на вход в «Спартаке» должен быть только усилением. Каждый пришедший должен быть чем-то лучше нынешних игроков», — сказал Мусагалиев «СЭ».

Луис Энрике, Пабло Солари и&nbsp;Хуан Касерес.В РПЛ потратили на трансферы больше, чем в ла лиге. Главный поставщик новичков — Латинская Америка

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ (37 очков в 18 турах). Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

Дарик Агаларов

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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
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