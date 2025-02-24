Комик Мусагалиев: «Спартак» так потратился не для того, чтобы нагадить «Зениту»
Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о зимней трансферной кампании красно-белых.
«Спартак» так потратился не для того, чтобы нагадить «Зениту». Такого уровня клуб может себе позволить так вложиться в трансферы. Каждый игрок на вход в «Спартаке» должен быть только усилением. Каждый пришедший должен быть чем-то лучше нынешних игроков», — сказал Мусагалиев «СЭ».
«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ (37 очков в 18 турах). Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.
Дарик Агаларов
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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