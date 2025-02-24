Комик Мусагалиев: «Спартак» так потратился не для того, чтобы нагадить «Зениту»

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о зимней трансферной кампании красно-белых.

«Спартак» так потратился не для того, чтобы нагадить «Зениту». Такого уровня клуб может себе позволить так вложиться в трансферы. Каждый игрок на вход в «Спартаке» должен быть только усилением. Каждый пришедший должен быть чем-то лучше нынешних игроков», — сказал Мусагалиев «СЭ».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ (37 очков в 18 турах). Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

Дарик Агаларов