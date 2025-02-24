Билялетдинов одобрил работу Гильерме в академии «Локомотива»
Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о начале работы экс-голкипера «железнодорожников» Маринато Гильермо.
«Хорошая тенденция, что в «Локомотив» стали часто приглашать бывших игроков клуба. Мне много лет было непонятно, почему недавно закончившие футболисты не пополняли тренерские штабы своих клубов. Для меня, например, была непонятна ситуация в «Спартаке» конца 90-х годов, я не помню ни одного игрока, который бы там играл и стал тренером», — цитирует Билялетдинова Legalbet.ru.
38-летний голкипер выступал за «Локомотив» с 2007-го года, срок действия его контракта с клубом истек летом 2024 года.
Источник: Legalbet.ru
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