Айртон: "Зе Луиш шутил, что пас у меня получился чудом"

Защитник "Спартака" Айртон после матча 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) сказал, что в моменте с единственным голом красно-белых он выполнял зрячую передачу на Зе Луиша. Также бразилец отметил, что его одноклубник в шутку назвал тот пас случайностью.

– Прежде всего, готовясь к матчу, знали, что он будет непростым, – сказал Айртон. – Все выложились полностью, чтобы победить. К сожалению, немного не удалось. Хотя, поверьте, очень хотелось. Рано унывать – впереди еще очень много игр. Продолжаем работать.

– Какие эмоции от дебюта? Погода, детали игры?

– Было немного непривычно играть в таком холоде. Мне было нужно адаптироваться к игре. Спасибо тренеру за то, что поверил в меня и поставил в стартовый состав. Я старался делать все возможное, чтобы оправдать его доверие. Надеюсь, что в дальнейшем смогу принести пользу в клубу и вписать свое имя в его историю.

– Сегодня уже принесли пользу голевой передачей. Вы выносили мяч, или знали, что там будет Зе Луиш? Или он махал руками и просил сделать пас?

– На самом деле, все произошло очень быстро. Мяч оказался у меня, причем под правой ногой. Все, что успел сделать – посмотреть вперед и увидеть Зе Луиша. На самом деле хотел отдать передачу ему. Но после игры Зе Луиш шутил, что пас у меня получился чудом, случайно. Но я отдавал зряче.

– Говорят, что бразильцам сложно адаптироваться в Европе, потому что тут, в отличие от Бразилии, все решает техника. Вы сегодня ощутили это?

– Считаю, что в первую очередь все зависит от игрока. Когда подписываешь контракт, прекрасно осознаешь, куда едешь. Я прекрасно осознавал, что ждет меня впереди, с чем столкнусь в России. Морально был готов к такому турниру. (Андрей Михайлов)

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