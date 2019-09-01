Айртон: «Игра складывалась в пользу «Спартака»

Защитник «Спартака» Айртон после поражения в домашнем матче 8-го тура РПЛ от «Зенита» (0:1) поделился впечатлениями от встречи.

— Какие впечатления от матча?

— Всегда обидно проигрывать в домашних станах, тем более в таком матче, при полном стадионе и такой поддержке. Но у нас еще много игр впереди. Чемпионат длинный, нужно поднять голову и работать дальше, взять три очка в следующем матче.

— Что сегодня не получилось у «Спартака», как считаете?

— Не хватило каких-то мелочей. Игра в принципе складывалась в нашу пользу, моменты были и гол, который, к сожалению, отменили. Кроме гола, тоже были моменты. Обидно. Счет не по игре, я считаю.

— Сегодня появилась информация, что у вас возникли проблемы со здоровьем. Можете пояснить ситуацию?

— Я немного приболел, но все прошло в легкой форме. Сегодня я смог выйти на поле и сделать все возможное, чтобы помочь команде.

— Когда стало известно, что вы сыграете?

— Буквально вчера у меня было небольшое недомогание, но уже вчера вечером стало известно, что я смогу сыграть. Все нормально. Ничего страшного не было. (Елена Григорьевская)