РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Айртон: «Игра складывалась в пользу «Спартака»

22:38
Теги:

Защитник «Спартака» Айртон после поражения в домашнем матче 8-го тура РПЛ от «Зенита» (0:1) поделился впечатлениями от встречи.

— Какие впечатления от матча?

— Всегда обидно проигрывать в домашних станах, тем более в таком матче, при полном стадионе и такой поддержке. Но у нас еще много игр впереди. Чемпионат длинный, нужно поднять голову и работать дальше, взять три очка в следующем матче.

— Что сегодня не получилось у «Спартака», как считаете?

— Не хватило каких-то мелочей. Игра в принципе складывалась в нашу пользу, моменты были и гол, который, к сожалению, отменили. Кроме гола, тоже были моменты. Обидно. Счет не по игре, я считаю.

— Сегодня появилась информация, что у вас возникли проблемы со здоровьем. Можете пояснить ситуацию?

— Я немного приболел, но все прошло в легкой форме. Сегодня я смог выйти на поле и сделать все возможное, чтобы помочь команде.

— Когда стало известно, что вы сыграете?

— Буквально вчера у меня было небольшое недомогание, но уже вчера вечером стало известно, что я смогу сыграть. Все нормально. Ничего страшного не было. (Елена Григорьевская)

Спартак — Зенит

Опрос

проголосовало: 1902
Все опросы
Кто фаворит чемпионата России по футболу?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир