Автомобиль агента Джикии и Смолова попал в ДТП с машиной миллиардера

Автомобиль PR-агента многих известных российских футболистов (Федора Смолова, Георгия Джикия, Андрея Мостового) Елены Болотовой попал в ДТП в Москве, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Самой Елены в машине не было — за рулем был ее муж. Еще один автомобиль, попавший в аварию, принадлежал российскому миллиардеру Игорю Рыбакову.

По предварительным данным в ДТП сильно никто не пострадал.