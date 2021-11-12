Автомобиль агента Джикии и Смолова попал в ДТП с машиной миллиардера
16:32
Автомобиль PR-агента многих известных российских футболистов (Федора Смолова, Георгия Джикия, Андрея Мостового) Елены Болотовой попал в ДТП в Москве, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Самой Елены в машине не было — за рулем был ее муж. Еще один автомобиль, попавший в аварию, принадлежал российскому миллиардеру Игорю Рыбакову.
По предварительным данным в ДТП сильно никто не пострадал.
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