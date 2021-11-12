Бывший защитник «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов рассказал некрасивую историю об экс-нападающем «Зенита» Халке и известном судье Михаиле Вилкове.

— Он какой-то вообще... С «Локомотивом» как раз против «Зенита» играли — тот матч, когда они на Миранчука побеждали всей командой, просили удалить его. Фол был на их стороне поля, а они ввели мяч чуть ли не у нашей скамейки. Этот [Вилков] сказал перебить, Миранчук просто мяч в их сторону ударил. Там такое началось!

Так вот, играем с «Зенитом», в один момент Халк подбежал к Вилкову и сказал: «Ты — ..., ты — мразь, иди на ...». Просто в лицо. На смеси русского и нерусского, так орал, что слюни аж в судью летели. Вся команда это видела, все видели, а у Халка карточка уже была. И этот ему ничего не показал, просто: «Ми-ми, отойди, отойди». А если бы я или кто-то еще так сделал, он бы удалил и потом еще написал, что вот, он за языком не следит, — сказал Логашов в интервью Sports.ru.